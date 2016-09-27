Клінтон висловилася за посилення авіаударів по позиціях "Ісламської держави"

Дебати між кандидатами відбулися в університеті Хофстра у Хемпстеді (штат Нью-Йорк) та транслювалися на американському он-лайн ресурсі C-SPAN.

"Ми також повинні підсилити наші авіаудари проти "Ісламської держави" в Іраці та Сирії, та врешті-решт підтримати наших арабських та курдських партнерів, щоб мати можливість по-справжньому усунути "Ісламську державу" з міста Ракка та позбавити їх мети бути халіфатом", - заявила Клінтон.

При цьому вона сказала: "Ми робимо прогрес, наші військові надають допомогу в Іраці, і ми сподіваємося, що впродовж року ми зможемо витіснити "Ісламську державу" з Іраку і потім дійсно витіснити їх з Сирії".

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Також вона наголосила, що докладатиме усіх можливих зусиль, щоб усунути керівництво "Ісламської держави". Вона нагадала, що раніше на посаді секретаря Державного департаменту була залучена до процесу з пошуку шляхів усунення керівного складу Аль-Каїди, включаючи Осаму бен Ладена.

У цьому зв'язку вона висловилася за необхідність затвердження пріоритетом усунення самопроголошеного халіфа "Ісламької держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Своєю чергою Трамп поправив Клінтон, сказавши, що треба не думати, як витіснити бойовиків ІД з Іраку та Сирії, а дійсно зробити це.

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Він розкритикував чинного президента Барака Обаму та Клінтон, звинувативши їх у створенні простору для появи "Ісламської держави", коли вони виводили війська з Іраку. За словами Трампа, він ніколи не підтримував вторгнення в Ірак, а коли це сталося, то при виведенні звідти військ необхідно було певну силу залишати, щоб не допустити створення ІД. "Коли вони були сформовані – це те, чого ніколи не повинно було статися", - наголосив Трамп.

При цьому він звернув увагу на недостатню роль НАТО у боротьбі з тероризмом. Трамп заявив, що США сплачує приблизно 73% бюджету Альянсу. "Я думаю, що ми повинні відправити НАТО разом з нами на Середній Схід на додаток до оточуючих країн, і ми повинні вибити пекло з "Ісламської держави", і ми повинні зробити це швидко", - заявив Трамп.