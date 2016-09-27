Reuters показало Алеппо в руїнах з висоти пташиного польоту (фото)
16:30, 27 вересня 2016Світ
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Фотографії були зняті 27 вересня за допомогою дрону.
Зруйноване Алеппо, зняте за допомогою дрону / Фото REUTERS
Агентство Reuters показало фотографії зруйнованого в результаті боїв сирійського Алеппо, зняті 27 вересня 2016 року за допомогою дрону.
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На фото видно автомобіль, що проїжджає повз зруйнованих будівель в контрольованому повстанцями районі Алеппо.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Сирії сплив тижневий режим припинення вогню, після чого сирійська авіація за підтримки Росії відновила обстріли Алеппо.
За останніми данними, в результаті цих авіаударів загинули понад 200 осіб.
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