Reuters показало Алеппо в руїнах з висоти пташиного польоту (фото)

Агентство Reuters показало фотографії зруйнованого в результаті боїв сирійського Алеппо, зняті 27 вересня 2016 року за допомогою дрону.

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На фото видно автомобіль, що проїжджає повз зруйнованих будівель в контрольованому повстанцями районі Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Сирії сплив тижневий режим припинення вогню, після чого сирійська авіація за підтримки Росії відновила обстріли Алеппо.

За останніми данними, в результаті цих авіаударів загинули понад 200 осіб.