ІД взяло на себе відповідальність за вибухи в Багдаді

В результаті нападів загинули 17 осіб і було поранено понад 50 людей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Смертник підірвав себе в районі Аль-Джадіда, де живуть в основному мусульмани-шиїти. Ще один вибух стався в районі Байя.

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Бойовики ІД часто обирають метою своїх нападів на мирне населення в шиїтських районах Багдада.

В цьому році ІД провела цілу серію атак в Багдаді та інших регіонах Іраку, що перебувають під контролем уряду країни.

Незважаючи на напади, сили ІД в ході боїв з урядовими військами, підтримуваними західними країнами, поступово втрачають територію в Іраку.