ІД взяло на себе відповідальність за вибухи в Багдаді
22:23, 27 вересня 2016Світ
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Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Багдаді, які відбулися в цей вівторок.
17 людей загинули в результаті вибуху в Іраку / REUTERS
В результаті нападів загинули 17 осіб і було поранено понад 50 людей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Смертник підірвав себе в районі Аль-Джадіда, де живуть в основному мусульмани-шиїти. Ще один вибух стався в районі Байя.
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Бойовики ІД часто обирають метою своїх нападів на мирне населення в шиїтських районах Багдада.
В цьому році ІД провела цілу серію атак в Багдаді та інших регіонах Іраку, що перебувають під контролем уряду країни.
Незважаючи на напади, сили ІД в ході боїв з урядовими військами, підтримуваними західними країнами, поступово втрачають територію в Іраку.
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