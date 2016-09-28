Столтенберг: немає протиріч між сильною армією ЄС і НАТО

Про це він заявив під час зустрічі з міністрами оборони 28 країн-членів ЄС, яка відбувається у вівторок, 27 вересня, у Братиславі, передає Deutsche Welle.

"Немає протиріч між сильною європейською обороною і сильним НАТО, насправді вони одне одного підсилюють", - заявив Столтенберг.

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При цьому генсек НАТО наголосив, що важливим під час інтенсифікації співпраці у сфері оборони всередині ЄС є те, щоб не відбулось дублювання функцій, які виконує НАТО. Треба, щоб обидві структури навпаки одна одну доповнювали, додав він.

Заява Столтенберга пролунала після висловлювань міністра оборони Великобританії Майкла Феллона, який під час зустрічі наголосив, що його країна виступатиме проти планів посилення військової співпраці між країнами-членами ЄС і що армія ЄС може послабити НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Угорщини та Чехії підтримали ідею створення єдиної європейської армії.