Прем'єр просить Конституційний суд уточнити повноваження Президента

У п`ятницю прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до Конституційного суду з проханням уточнити роль президента Леха Качиньського в зовнішній політиці держави, передає агентство France Presse.

Таке рішення було ухвалене після того, як Качиньський 15 жовтня прилетів на саміт ЄС, попри заперечення розділу уряду.

Туск відмовився надати Качиньському урядовий літак, нагадує Лента.ру, оскільки, відповідно до конституції Польщі, мав намір сам представляти свою країну на саміті ЄС. Тоді адміністрація президента орендувала приватний літак, що коштувало бюджетові 40 тисяч євро, і глава держави все ж таки вирушив до Брюсселя.

Як нагадує France Presse, до 2006 року Польщу на міжнародній арені представляли прем`єр-міністр і голова МЗС. Проте після того, як прем`єр-міністром став брат Качиньського Ярослав, він став посилати президента на міжнародні саміти.