Осетинська міліція одержала дозвіл на вогонь по грузинських позиціях

Південноосетинським постам МВС віддано наказ у разі прицільного вогню в їх бік з грузинських позицій відкривати прицільний вогонь у відповідь, повідомив РІА “Новости” виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Південної Осетії Михайло Міндзаєв.

"Відсьогодні всім постам віддано наказ у разі прицільного вогню по їх постах відкривати у відповідь прицільний вогонь. Іншого виходу на сьогоднішній день немає", - сказав він.