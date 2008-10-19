ЦВК Азербайджану оголосила остаточні підсумки виборів президента

Центральна виборча комісія Азербайджану в неділю оголосила остаточні підсумки президентських виборів, які відбулися 15 жовтня, повідомляє Lenta.ru.

За уточненими даними, діючий президент і голова партії "Єні Азербайджан" Ільхам АЛІЄВ набрав 88,73 відсотка голосів. Кожного з його суперників підтримали менше трьох відсотків виборців. Так, голова опозиційної партії "Умід" Ігбал АГАЗАДЕ набрав 2,86 відсотка голосів, голова Партії великого творення Фазіль ГАЗАНФАРОГЛУ - 2,47 відсотка, голова партії Народного Фронту цілісного Азербайджану Гудрет ГАСАНГУЛІЄВ – 2,28 відсотка, незалежний кандидат Гуламгусейн АЛІБЕЙЛІ – 2,23 відсотка. За голову Ліберально-демократичної партії Азербайджану Фуада АЛІЄВА проголосували 0,78 відсотка виборців, а за голову партії "Сучасний Мусават" Хафіза ГАДЖІЄВА - 0,65 відсотка.

Як повідомив голова Центрвиборчкому Мазахір ПАНАХОВ, анульовано результати голосування на восьми виборчих дільницях. На яких саме й у зв`язку з чим - не уточнюється.

Згідно з Конституцією країни, інавгурація президента проходить протягом трьох днів із дня офіційного оголошення даних про підсумки виборів Конституційним судом. Цей термін для І.АЛІЄВА - останній: за Основним Законом Азербайджану, президентом не можна бути більше двох разів поспіль.