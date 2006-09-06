У Грузії - масові арешти за звинуваченнями у державній зраді

У Грузії за звинуваченням у антидержавній діяльності затримано 29 представників ряду опозиційних організацій, зокрема партії «Справедливість», руху «АнтиСорос» і Консервативно-монархічної партії.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС із посиланням на міністра внутрішніх справ Грузії Вано МЕРАБІШВІЛІ.

«Сьогодні з 5 години ранку по всій території Грузії було проведено спецоперацію із затримання лідерів партії «Справедливість» та її організацій сателітів. Всього затримано 29 осіб, вони звинувачуються в організації змови щодо повалення державної влади та її захоплення», - сказав В.МЕРАБІШВІЛІ на брифінгу в Тбілісі.

За його словами, МВС Грузії мало в своєму розпорядженні відповідну інформацію про плани повалення діючої влади в Грузії та передачі її Ігорю ГЕОРГАДЗЕ (І.ГЕОРГАДЗЕ перебуває в розшуку правоохоронних органів Грузії за підозрою в організації терористичного акту проти екс-президента країни Едуарда ШЕВАРДНАДЗЕ і в скоєнні інших злочинів. За інформацією МВС Грузії, він перебуває на території Росії - УНІАН).

«Ми мали в своєму розпорядженні інформацію й були підозри, що ці люди та групи планували повалення влади й мали намір привезти до Грузії Ігоря ГЕОРГАДЗЕ. Департамент конституційної безпеки МВС Грузії протягом декількох місяців працював над отриманням інформації, що підтверджує вину цих осіб і груп. Сьогодні ми маємо достатньо доказів, щоб затримані були передані правосуддю», - пояснив міністр.

За його словами, «в спецоперації із затримання в різних регіонах країни представників партії «Справедливість» та її організацій сателітів брали участь 450 співробітників МВС».

Сьогодні за звинуваченням у антидержавній діяльності та в спробі організації державного перевороту в різних містах країни затримані політичний секретар партії «Справедливість» Резо БУЛІЯ, керівник руху «АнтиСорос» Майя НІКОЛЕЙШВІЛІ, Консервативно-монархічної партії Темур ЖОРЖОЛІАНІ, керівники регіональних відділень партії «Справедливість». У офісах партії були проведені обшуки, вилучені документація та робочі комп`ютери.

У свою чергу керівник грузинської неурядової організації «Колишні політв`язні за права людини» Нана КАКАБАДЗЕ повідомила, що обшуки пройшли в 63 офісах і квартирах опозиціонерів. «У всіх випадках співробітники правоохоронних органів представили ордери на проведення обшуків, видані судовими органами», - додала вона.

Лідер опозиційної партії «Справедливість», колишній керівник служби безпеки Грузії Ігор ГЕОРГАДЗЕ вважає, що сьогоднішні затримання керівників опозиційних громадсько-політичних організацій мають на меті залякати населення напередодні намічених на 5 жовтня виборів до місцевих органів самоврядування.