Потужний вибух пролунав в американському штаті Нью-Джерсі

03:13, 05 жовтня 2016
Світ
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Потужний вибух пролунав в американському штаті Нью-Джерсі - у місті Патерсон в повітря злетіли два будинки, і ще один спалахнув.

REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Незадовго до цього зі скаргами на запах газу надзвичайникам зателефонували мешканці.

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Пожежники прибули миттєво і одразу ж евакуювали усіх пожильців. Останнього чоловіка вивели з будівлі буквально за хвилину до вибуху, тож жертв вдалося уникнути.

Кримінального підґрунтя у цій надзвичайній події поліція не бачить. Єдина версія - витік газу.

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