Потужний вибух пролунав в американському штаті Нью-Джерсі
03:13, 05 жовтня 2016Світ
1316 0
Потужний вибух пролунав в американському штаті Нью-Джерсі - у місті Патерсон в повітря злетіли два будинки, і ще один спалахнув.
Потужний вибух пролунав в американському місті Патерсон / REUTERS
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Незадовго до цього зі скаргами на запах газу надзвичайникам зателефонували мешканці.
Читайте такожНа Балі вибухнув пором із туристами: десятки постраждалих, є загиблі (фото)
Пожежники прибули миттєво і одразу ж евакуювали усіх пожильців. Останнього чоловіка вивели з будівлі буквально за хвилину до вибуху, тож жертв вдалося уникнути.
Кримінального підґрунтя у цій надзвичайній події поліція не бачить. Єдина версія - витік газу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter