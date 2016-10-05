Потужний вибух пролунав в американському штаті Нью-Джерсі

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Незадовго до цього зі скаргами на запах газу надзвичайникам зателефонували мешканці.

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Пожежники прибули миттєво і одразу ж евакуювали усіх пожильців. Останнього чоловіка вивели з будівлі буквально за хвилину до вибуху, тож жертв вдалося уникнути.

Кримінального підґрунтя у цій надзвичайній події поліція не бачить. Єдина версія - витік газу.