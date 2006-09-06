Головному редакторові однієї з суданських газет відрубали голову

Головний редактор суданської газети "Аль-Віфак" Мухаммед Таха Мухаммед Ахмед знайдений сьогодні з відрубаною головою в одному з районів на півдні суданської столиці Хартум, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

Напередодні він був викрадений озброєними людьми зі свого будинку. Вони примусили головного редактора сісти в машину і відвезли його в невідомому напрямку.

У Судані це перший випадок такої розправи над впливовим журналістом.

У суданській поліції створено спеціальний слідчий комітет з розслідування цього злочину.