Головному редакторові однієї з суданських газет відрубали голову
21:54, 06 вересня 2006Світ
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Про це повідомляє "Аль-Джазіра"
Головний редактор суданської газети "Аль-Віфак" Мухаммед Таха Мухаммед Ахмед знайдений сьогодні з відрубаною головою в одному з районів на півдні суданської столиці Хартум, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".
Напередодні він був викрадений озброєними людьми зі свого будинку. Вони примусили головного редактора сісти в машину і відвезли його в невідомому напрямку.
У Судані це перший випадок такої розправи над впливовим журналістом.
У суданській поліції створено спеціальний слідчий комітет з розслідування цього злочину.
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