Маккейн пропонує створити "підвищену загрозу" для російських літаків над Сирією

У статті в газеті Wall Street Journal голова комітету Сенату з питань збройних сил Маккейн заявив, що будь-який альтернативний підхід до подій у Сирії повинен початися з припинення польотів військових літаків сирійського президента Башара Асада, передає Голос Америки.

"США та їхні партнери з коаліції повинні оголосити Асаду ультиматум: припиніть польоти або ви втратите свої літаки. При цьому вони повинні бути готові довести справу до кінця, – пише Маккейн. – Якщо Росія продовжить невиборчі бомбардування, ми повинні чітко дати зрозуміти, що ми вживатимемо заходів, які створять підвищену загрозу для її літаків".

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Сенатор назвав рішення адміністрації Барака Обами про припинення переговорів з Росією "безглуздим".

"Асад і Путін створюють військові реалії на місцях у Сирії, які дозволять їм диктувати умови миру, забезпечені кривавою бійнею, – попередив Маккейн. – Вони винищують сирійські угруповання, яких підтримує коаліція, безжально вбили величезну кількість мирних жителів, зміцнили владу сирійського режиму і навіть завдали удару по гуманітарному конвою ООН. Жодних наслідків за все це для них не настало".

На думку сенатора, "настав час для нової стратегії, включаючи необхідний військовий компонент, яка може досягти більш реалістичної мети".

Раніше УНІАН повідомляв, що Держдеп США оголосив про припинення двосторонніх переговорів з РФ щодо перемир'я в Сирії.