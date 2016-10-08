У Грузії почалися парламентські вибори
У Грузії сьогодні відбуваються парламентські вибори.
На території країни о 8:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) відкрилися 3645 дільниць для голосування, передає ТАСС.
Громадяни Грузії обиратимуть строком на чотири роки 150 депутатів - 77 за партійними списками і 73 одномандатника.
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ЦВК Грузії зареєструвало 19 партій і шість виборчих блоків. Якщо політична сила отримає 5% голосів виборців, це гарантує їй шість депутатських крісел за партійними списками. За 73 місця одномандатників борються 816 кандидатів. Партія або політоб'єднання, яке одержить більшість місць у парламенті, матиме право запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра і сформувати уряд.
Перші офіційні підсумки голосування Центрвиборчком почне публікувати ближче до півночі. Впродовж ночі та в неділю він буде регулярно оновлювати результати.