Опитування: 77% жителів Грузії хочуть вступу країни до ЄС, 69% - до НАТО

Негативну відповідь на це питання зафіксували лише у 14% опитаних.

Слід зазначити, що показник прихильників ЄС збільшено порівняно з результатами проведеного в серпні минулого року дослідження. Тоді європейську інтеграцію підтримували 60% опитаних, повідомляє Грузія-Онлайн.

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Що стосується вступу в НАТО, його підтримують 69% опитаних і лише 19% проти.

Польові роботи були проведені з 23 лютого по 14 березня. По всій Грузії були опитані 3900 осіб за методом прямого інтерв'ю.

Дослідження NDI фінансуються Шведською агенцією розвитку та співробітництва (Sida) і проводить їх CRRC-Грузія.