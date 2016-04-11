Опитування: 77% жителів Грузії хочуть вступу країни до ЄС, 69% - до НАТО
11:53, 11 квітня 2016Світ
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Більшість громадян Грузії підтримує вступ Грузії в Євросоюз. Таких за результатами дослідження громадської думки, проведеного в Грузії Національним демократичним інститутом (NDI), виявилося 77%.
Грузини висловилися за вступ країни до ЄС і НАТО / УНІАН
Негативну відповідь на це питання зафіксували лише у 14% опитаних.
Слід зазначити, що показник прихильників ЄС збільшено порівняно з результатами проведеного в серпні минулого року дослідження. Тоді європейську інтеграцію підтримували 60% опитаних, повідомляє Грузія-Онлайн.
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Що стосується вступу в НАТО, його підтримують 69% опитаних і лише 19% проти.
Польові роботи були проведені з 23 лютого по 14 березня. По всій Грузії були опитані 3900 осіб за методом прямого інтерв'ю.
Дослідження NDI фінансуються Шведською агенцією розвитку та співробітництва (Sida) і проводить їх CRRC-Грузія.
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