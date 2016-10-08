МЗС Німеччини охарактеризувало нинішні відносини США та Росії

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає DW.

"Причин для конфлікту Росії та США дедалі більше. Здається, що залишки взаємної довіри вичерпані. Коли так триватиме далі, ми провалимося назад до часів конфронтації двох наддержав", - наголосив Штайнмайєр.

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На думку політика, сьогоденність складніша та більш небезпечна за часи "холодної війни".

Нагадаємо, 3 жовтня Росія призупинила дію міжурядового договору зі США про утилізацію плутонію. Крім того, Росія призупинила дію угоди зі США про співробітництво в наукових дослідженнях, а також у розробках у ядерній та енергетичній сферах.

Вашингтон у свою чергу повністю припинив контакти з Москвою щодо Сирії.