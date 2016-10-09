На виборах в Грузії проголосувало більше половини виборців

За даними ЦВК, явка на 20:00 (кінець голосування) склала 51,63%.

Найбільшою - 65,5% - вона була в розташованих поряд мажоритарних округах №54 (Вані) та №60 (Ланчхуті) на заході країни. Найменша явка зафіксована в окрузі №31 (Гардабані) на південному сході.

В Тбілісі явка була дещо меншою за середньогрузинську - 49,9%, і теж сильно коливалася в залежності від району: найбільше (близько 60%) - на заході столиці, найменше (близько 42%) - на сході.

В інших найбільших містах явка була ще дещо меншою - 49,1% в Батумі, 48,4% в Руставі та 42,5% в Кутаісі.

Читайте такожУ Грузії на виборчій дільниці відбулися зіткнення, в хід пішли камені та палиці (відео)

На парламентських виборах 2012 року явка склала 59,76%.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, перемогу на виборах здобула правляча нині партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія". За даними опитування TNS, вона набирає 53,8%, "Єдиний національний рух" - 19,5%, "Альянс патріотів Грузії" - 5%.

Втім, за екзит-полом GFK, "Грузинська мрія" отримала 39,9%, ЄНР - 32,74%, "Альянс патріотів Грузії" - 5,76%.

Сьогодні громадяни Грузії обирали депутатів парламенту 9-го скликання. У виборах брали участь 25 партій та блоків.

При цьому 77 депутатів обираються за партійними списками (за пропорційною системою), а 73 - в одномандатних виборчих округах (за мажоритарною системою). Для перемоги в мажоритарному окрузі необхідно отримати абсолютну більшість (50% + 1 голос), тому в округах, де переможці не визначаться за підсумками виборів 8 жовтня, в 25-денний термін будуть проведені другі тури. Таким чином, остаточний розклад сил у парламенті стане відомий лише після цього.