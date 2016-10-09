"Грузинська мрія" набирає майже вдвічі більше за ЄНР - дані з половини дільниць

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, після отримання результатів голосування з 50,4% виборчих дільниць, ГМ набирає 50,56% голосів.

У свою чергу "Єдиний національний рух" поки йде з результатом 26,51%, однак розрив між двома основними політсилами дещо скорочується по мірі підрахунку. При такому розкладі ГМ, ймовірно, отримає 50 мандатів з 77, відведених для депутатів за пропорційною системою, а ЄНР - 27.

У той же час змінити його може потрапляння в парламент проросійського блоку, очолюваного партією "Альянс патріотів Грузії". На даний момент у нього 4,8%.

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Інші політсили, що поки не долають 5%-ий бар'єр, на даний момент набирають: партія екс-посла Грузії при ООН та екс-міністра оборони Іраклія Аласанії "Вільні демократи" - 3,9%, рух відомого оперного співака Паати Бурчуладзе "Держава для народу" - 3,73%, "Демократичний рух – Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе - 3,27%.

Лейбористська партія Грузії отримала 2,99%, Республіканська партія нинішнього голови парламенту Давида Усупашвілі - 1,44%, блок "Топадзе - Промисловці / Наша батьківщина" - 0,85%, "Національний форум" - 0,59%.

Нагадаємо, 8 жовтня громадяни Грузії обирали депутатів парламенту 9-го скликання. У виборах брали участь 25 партій і блоків.

77 депутатів обираються за партійними списками (за пропорційною системою), а 73 - в одномандатних виборчих округах (за мажоритарною системою). Для перемоги в мажоритарному окрузі необхідно отримати абсолютну більшість (50% + 1 голос), тому в округах, де переможці не визначаться за підсумками виборів 8 жовтня, у 25-денний термін будуть проведені другі тури. Таким чином, остаточний розклад сил у парламенті стане відомий лише після цього.