У Грузії на виборчій дільниці відбулися зіткнення, в хід пішли камені та палиці (відео)
19:35, 08 жовтня 2016Інциденти
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У Грузії в ході голосування відбулися зіткнення на виборчій дільниці поблизу Марнеулі, побито двоє спостерігачів від опозиції в Тбілісі.
Скріншот відео
У селі Кизиладжгло біля міста Марнеулі на півдні Грузії група невідомих скоїла напад на 48-й виборчу дільницю, повідомляє Лига.net з посиланням на Rustavi2.
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В ході зіткнення використовувалися камені і палиці, в місті мобілізована патрульна поліція.
Як повідомляє Грузія.Онлайн, на дільницю прибули додаткові групи спецназу і поліції.
Правоохоронці намагаються розрядити обстановку. Ситуація на виборчій дільниці досі нестабільна і протистояння між певними групами триває.
Як повідомляв УНІАН, у Грузії 8 жовтня проходять парламентські вибори.
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