У Грузії на виборчій дільниці відбулися зіткнення, в хід пішли камені та палиці (відео)

У селі Кизиладжгло біля міста Марнеулі на півдні Грузії група невідомих скоїла напад на 48-й виборчу дільницю, повідомляє Лига.net з посиланням на Rustavi2.

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В ході зіткнення використовувалися камені і палиці, в місті мобілізована патрульна поліція.

Як повідомляє Грузія.Онлайн, на дільницю прибули додаткові групи спецназу і поліції.

Правоохоронці намагаються розрядити обстановку. Ситуація на виборчій дільниці досі нестабільна і протистояння між певними групами триває.

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 8 жовтня проходять парламентські вибори.