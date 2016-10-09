Кількість жертв теракту в Туреччині зросла до 17 осіб

Жертвами вибуху замінованої машини біля поста жандармерії в турецькій провінції Хаккарі стали 9 військових і 8 цивільних осіб, ще 27 людей поранені.

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Про це заявив губернатор Хаккарі Гюнет Орхан Топрак, передає РІА «Новости».

Раніше Генштаб Збройних сил Туреччини повідомив про вісім загиблих і п'ятьох поранених військовослужбовців у результаті вибуху замінованого автомобіля, який влаштували члени забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК).