Британським міністрам заборонили користуватися Apple Watch через "російських хакерів"
Британським міністрам заборонили носити годинник Apple Watch під час засідань уряду на тлі побоювань, що вони можуть бути зламані російськими хакерами.
Про це пише РБК з посиланням на The Telegraph.
Видання зазначає, що в уряді часів Девіда Кемерона кілька міністрів носили Apple Watch. В уряді Терези Мей визнали, що такі гаджети можуть бути використані зловмисниками в якості підслуховуючих пристроїв.
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Газета зазначає, що раніше з цієї ж причини міністрам заборонили користуватися під час засідань мобільними телефонами. «Росіяни намагаються зламати все», – наводить видання слова одного з своїх джерел.
Раніше США офіційно звинуватили російський уряд у зв'язку зі зломами поштових скриньок американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні президентські вибори.