Британським міністрам заборонили користуватися Apple Watch через "російських хакерів"

Про це пише РБК з посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що в уряді часів Девіда Кемерона кілька міністрів носили Apple Watch. В уряді Терези Мей визнали, що такі гаджети можуть бути використані зловмисниками в якості підслуховуючих пристроїв.

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Газета зазначає, що раніше з цієї ж причини міністрам заборонили користуватися під час засідань мобільними телефонами. «Росіяни намагаються зламати все», – наводить видання слова одного з своїх джерел.

Раніше США офіційно звинуватили російський уряд у зв'язку зі зломами поштових скриньок американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні президентські вибори.