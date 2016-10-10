Генсек Ради Європи назвав банкрутом Радбез ООН через катастрофічну ситуацію в Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Страсбурзі, відповідаючи на запитання політиків в рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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«Ми не повинні відмовлятися від дипломатичних рішень… те, з чим ми зіткнулися в Сирії, є кричущою катастрофою, якої не можна допускати в 21 столітті, це банкрутство Ради безпеки ООН, тому що в Статуті ООН записано, що члени Ради безпеки несуть відповідальність за забезпечення миру і безпеки для всіх інших держав-членів (ООН), тому на них лежить величезна відповідальність, яку держави-члени їй (Раді безпеки ООН – УНІАН) передали», - заявив Ягланд.

«Я думаю, що бомбардування з повітря, які мають місце, що почалися в Лівії і тривають в Сирії, є абсолютно кричущими, вони не можуть призводити ні до яких реальних рішень для країни», - додав Ягланд.

«Що ми можемо зробити - це закликати тих, хто несе відповідальність, покласти край цій катастрофі, особливо закликати Раду безпеки ООН взяти на себе відповідальність, яку вона несе відповідно до Статуту ООН. Тому я наполягаю на тому, що вони (члени Радбезу ООН – УНІАН) не діють відповідно до цієї відповідальності», - переконаний генеральний секретар Ради Європи.

Як повідомлялося, Росія застосувала вето на запропоновану Францією резолюцію Ради безпеки ООН по Сирії. 11 із 15 членів РБ ООН підтримали резолюцію. Китай і Ангола утрималися, а Росія і Венесуела проголосували "проти".

Проголосувавши "проти", Росія як постійний член РБ ООН заблокувала прийняття резолюції. Для прийняття резолюції необхідно як мінімум дев'ять голосів і жодного вето.

Сьогодні, 10 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив про намір розслідування воєнних злочинів у Сирії в Міжнародному кримінальному суді.