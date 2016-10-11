Батько нокаутованої в Грозному дитини: сторони заздалегідь домовилися, хто повинен перемогти

Про це Московському комсомольцю розповів батько Шевхужева - Замрат.

«Ніякого турніру не було. Звичайний дитячий показовий виступ. Хлопці відпрацьовували і демонстрували публіці удари. Все було заздалегідь підготовлено. Хтось повинен був показати удари, а хтось - нокаут. Кожному було відведено свої ролі. Даміру дісталася така, що ж поробиш», — розповів Шевхужев-старший.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Грозному напередодні інавгурації Рамзана Кадирова і його дня народження відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Ахмат». В рамках турніру було проведено три бої за участю синів Кадирова 8-10 років. Бої були названі показовими; діти виступали без шоломів та іншого захисту, за винятком рукавичок. Один з боїв закінчився нокаутом, у двох інших, як випливає з відео, можна було побачити удари в обличчя та по потилиці. У всіх трьох поєдинках перемогли сини Кадирова.

Скандал за участі дітей у такому "шоу" дістався до уряду РФ.