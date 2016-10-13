Влада Британії отримає два мільйони доларів за зламану ногу Гаррісона Форда

Про це повідомляє Euronews.

У ході зйомок у Великобританії актор Гаррісон Форд, який виконував роль Хана Соло, отримав удар важкими металевими дверима. Знаменитість доставили на вертольоті в лікарню Оксфорда, а пізніше зробили операцію на лівій нозі. Британська влада звинуватила кіновиробника у порушенні техніки безпеки зйомок.

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“Думаю, всі повинні усвідомлювати, що люди, залучені в кіноіндустрію, мають права. І коли вони йдуть на ризик, щоб розважати нас, в тому числі коли виконують трюки, їх робота повинна контролюватися і страхуватися належним чином", - заявив заступник директора департаменту здоров'я та безпеки Тім Галлоуей.

Сам Гаррісон Форд судитися Pinewood Studios не збирався. Він заявив, що неприємності на зйомках з ним траплялися і раніше. Тим не менш, обвинувачення стверджувало в суді, що інцидент міг мати для актора смертельний результат. У підсумку продюсерська компанія, яка відповідала за управління ризиками в ході зйомок, погодилася визнати факт порушення британського законодавства з охорони праці.