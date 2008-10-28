ЄС готує розслідування причин російсько-грузинської війни

Євросоюз готує міжнародне розслідування причин російсько-грузинської війни.

Про це сказав міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР у інтерв’ю російській газеті “Коммерсантъ”, яке опубліковане сьогодні.

“Всі країни-члени ЄС проголосували за його (розслідування – УНІАН) початок, ми готуємо його. Буде сформована невелика група інтелектуалів, політиків, юристів, які займуться цим питанням”, - сказав він.

Міністр також повідомив, що керівником комісії призначена “одна пані зі Швейцарії”, однак не назвав її імені, зазначивши лише, що вона – не прокурор, а спеціаліст з питань Кавказу.

Він також зазначив, що і Росії, і Грузії доведеться чимало зробити для співпраці з комісією і, зокрема, відкрити архіви.

“Якщо вони не погодяться – на них обрушиться вся міжнародна спільнота”, - наголосив Б.КУШНЕР.

Міністр також зазначив, що після вивчення архівів, комісія має провести зустрічі з міністрами оборони, Президентами.

“Я не знаю, чи погодиться пан (Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ – УНІАН). Утім, чого він має відмовлятися від співпраці з розслідуванням?”, - вважає французький дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Б.КУШНЕР заявив, що ЄС наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування причин російсько-грузинської війни, посилаючись на рішення, ухвалене того ж дня на засіданні Ради міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій у Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.