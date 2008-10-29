Путін пропонує Китаю відходити від долара у взаєморозрахунках

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін пропонує поетапно відходити від долара і переходити на національні валюти у взаємних розрахунках Росії та Китаю.

Двосторонній товарообіг за підсумками 2008 року прогнозується в 50 мільярдів доларів.

Виступаючи у вівторок на третьому російський-китайському економічному форумі, Путін зазначив, що світ, який спирається на долар, переживає серйозні проблеми і серйозний збій, залишається складною ситуація і на глобальних фінансових ринках.

"Вважаю, що за цих умов нам слід подумати про вдосконалення системи платежів у взаємній торгівлі, зокрема за рахунок узгодженого руху до ширшого використання національних валют", - сказав російський прем`єр.