Бойовики "Ісламської держави" стратили 58 повстанців в іракському Мосулі - ЗМІ

Терористи стратили 58 повстанців після того, як минулого тижня змову було викрито. Їх усіх втопили, а тіла поховали у братській могилі на пустирі на околиці міста, розповіли агентству Reuters деякі місцеві мешканці, які мають телефони, передає ТСН.

Очолював змовників місцевий помічник лідера "ІД" Абу Бакр аль-Багдаді, що проголосив себе "халіфом", розповіли консультант уряду Іраку з питань безпеки Хішам аль-Хашимі і полковник розвідки Ахмед аль-Тайє.

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Метою змовників було підірвати захисні споруди "Ісламської держави" у Мосулі в майбутній битві з іракською армією, яка, як очікується, буде найбільшою битвою в Іраку з моменту вторгнення США у цю країну у 2003 році.

За словами Хашимі, змовники були арештовані після того, як один з них був спійманий з повідомленням у своєму телефоні, де згадувалося про передачу зброї. Під час допиту він зізнався, що зброя, яка буде використовуватися у повстанні, була захована в трьох місцях. 4 жовтня бойовики "ІД" напали на три будинки, де ховалася зброя.

Мосул – стратегічно важливе місто на півночі Іраку. Воно розташоване за 400 кілометрів від Багдада і є найбільшим містом, захопленим "Ісламською державою".