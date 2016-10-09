З початку року ІД втратила 28% захоплених територій

Про це свідчать останні дані, опубліковані IHS, лондонським аналітичним і консалтинговим центром з оборони і безпеки, передає Російська служба Бі-бі-сі.

З початку поточного року зона влади ІД скоротилася з 78 до 65 тисяч квадратних кілометрів - тобто тепер вона приблизно дорівнює території Шрі-Ланки.

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Проте в третьому кварталі темпи відступу ІД знизилися. Джихадисти втратили всього 2800 кв. км.

Аналітики IHS частково звинувачують в цьому Москву. Якщо на початку року проти сил та об'єктів ІД були спрямовані 26% вильотів російської авіації, то до літа кількість таких знизилася до 17%. Левова частка ударів завдаються по іншим цілям.

Разом з тим, ослаблення ІД триває, зазначають експерти.

За останні місяці угруповання вдалося відтіснити не менш ніж на 10 км від сирійсько-турецького кордону на всьому її протязі, а іракські урядові війська в липні відбили стратегічно важливу авіабазу Кайяра в 60 км на південь від головного оплоту ІД Мосула.

У серпні підтримувані США курдські і арабські ополченці зайняли сирійське місто Манбидж і навколишні дороги, що ведуть від кордону з Туреччиною до Ракки, де-факто столиці ІД у Сирії.

Можливо, у другій половині жовтня розпочнеться давно очікуваний наступ на Мосул - друге за величиною місто Іраку, головний оплот радикалів у цій країні, що знаходиться під їх контролем з 2014 року. Якщо воно увінчається перемогою, це може стати смертельним ударом по ІД.