США і Великобританія закликали до припинення вогню в Ємені

Із такою спільною заявою виступили держсекретар США Джон Керрі і голова МЗС Великобританії Борис Джонсон після переговорів у Лондоні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Обидві країни надають допомогу коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, яка завдає ударів з повітря по повстанцям-хуситам в Ємені.

Читайте такожУ Ємені тисячі людей вимагали від ООН провести міжнародне розслідування авіаудару в Сані

Тиждень тому в результаті авіаудару по похоронній процесії в столиці країни Сані загинули щонайменше 140 осіб.

Саудівська Аравія назвала обстріл помилкою, допущеною в результаті неточних розвідданих, однак загибель людей знову викликала запитання з приводу цієї військової операції.

У понеділок, 10 жовтня, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн "найрішучішим чином" засудили напад на траурну процесію в Ємені.