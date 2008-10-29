Американці голосують за президента і висоту стелі в кошарі

У вівторок 4 листопада жителі Каліфорнії не тільки обиратимуть президента країни, а й також висловлять ставлення до нового законопроекту про захист прав сільськогосподарських тварин, повідомляє The New York Times. Згідно з цим проектом, фермерів зобов`яжуть забезпечити тварин просторими приміщеннями, в яких ті зможуть стояти на повний зріст, лежати і ходити.

Противники цього проекту, організація "Каліфорнія за здорову їжу" (Californians for Safe Food), стверджують, що це ризикований захід. За такого підходу тварини контактуватимуть з власними екскрементами, що збільшить ризик захворювань. Крім того, вони не будуть захищені від агресивної поведінки своїх сусідів.

Ці доводи "притягнені за вуха і сміхотворні", вважає прихильник законопроекту Вейн Паселл, президент організації "Гуманне суспільство в Сполучених Штатах" (Humane Society of the United States). Він також переконаний, що коли вже тварин вбивають задля їжі, "найменше, що ми можемо для них зробити, це ставитися до них гідно і дати їм хоч би подібність життя".

Представник організації "Каліфорнія за здорову їжу" Джулія Бакнер схарактеризувала авторів цього проекту як "заможних вузьколобих представників еліти", далеких від реального стану справ. За її словами, "Гуманне суспільство в Сполучених Штатах" - організація, що заробляє гроші на "білих жінках середнього класу, готових виписувати стодоларові чеки".

Єдине, в чому прихильники і противники законопроекту сходяться, це у визнанні його дорожнечі. Сама передвиборна компанія може стати найдорожчим проектом із захисту прав тварин в історії. В цілому обидві організації вже витратили на кампанію близько 11 мільйонів доларів.

Лента.ру