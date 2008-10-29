Моряки навчилися боротися з піратами

28 жовтня сомалійські пірати зазнали невдач при спробі захоплення п`ятьох суден. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на угруповання міжнародних сил, дислокованих біля узбережжя Сомалі. Стверджується, що піратам не вдалося захопити жодного судна завдяки своєчасним діям капітанів і екіпажів.

Морякам вдавалося тікати від піратів за допомогою вдалих маневрів, а також завдяки застосуванню водяних гармат. Чи допомагали військові відбити піратські атаки, не уточнюється. Також невідомо, які саме судна планували захопити бандити. 29 жовтня стало відомо, що іспанський патрульний літак запобіг захопленню панамського нафтового танкера.

Кілька країн НАТО відрядили свої військові кораблі до узбережжя Сомалі на захист цивільних судів від нападів, через які Аденська затока стала вважатися одним з найнебезпечніших для судноплавства місць у світі. За 2008 рік пірати захопили кілька десятків судів, частина з них була відпущена за великий викуп.

Лента.ру