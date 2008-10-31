Бої у Конго привели регіон до гуманітарної катастрофи

Запеклі збройні зіткнення між повстанцями та урядовими військами на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) в районі адміністративного центру провінції Північне Ківу міста Гома привели до "гуманітарної катастрофи" в регіоні.

Про це сказано в заяві Міжнародного Червоного хреста, в якій наголошується, що райони боїв залишили десятки тисяч чоловік, передає ІТАР-ТАСС.

У документі вказується, що в Гомі панує хаос, розграбовані госпіталі, пограбування тривають і сьогодні. У місті припинили свої роботи всі міжнародні гуманітарні організації, люди залишилися без продовольства, медичного обслуговування, укриття і не захищені від насильства.

Керівництво миротворчої місії ООН у ДРК вирішує питання про перекидання додаткових своїх підрозділів на схід країни. Вони мають посилити розквартированих там понад 5 тисяч миротворців, які надають допомогу мирному населенню, урядовим військам і докладають зусиль для недопущення захоплення повстанцями Гоми. Під їх контролем залишаються аеродром і стратегічні об`єкти.

Верховний представник з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу Хав’єр СОЛАНА заявив, що країни Євросоюзу готові надати літаки для доставки гуманітарній допомоги на схід ДРК.

Він також заявив, що "в Брюсселі приступили до вивчення" пропозиції Франції щодо направлення від 400 до 1500 європейських миротворців у ДРК для сприяння гуманітарній місії.

Як повідомлялося, активні бойові дії повстанців проти урядової армії і миротворців ООН розпочалися 29 жовтня. Лідер повстанців - Лоран НКУНДА, у недавньому минулому колишній генерал урядової армії, організував наступ на адміністративний центр провінції Північний Ківу місто Гому, не зважаючи на підписану в січні угоду про припинення вогню.

Він звинувачує владу в тому, що вона належним чином не захищає його співвітчизників-тутсі від колишніх солдат-хуту з урядової армії Руанди. Генерал Л.НКУНДА заявив, що не обмежиться сходом країни і має намір "звільнити" всю країну.

Ворожнеча між центральноафриканськими народами хуту і тутсі вже приводила до воєн в Уганді, Руанді та Бурунді, а також до 4-річної війни на сході Конго, в яку було втягнуто близько дюжини країн Африки.

ДРК (колишній Заїр) - друга за величиною країна Африки, надра якої багаті запасами алмазів, золота, кобальту та інших рідкоземельних металів. ДРК звинувачує Руанду у направленні військ на допомогу повстанцям Л.НКУНДИ.