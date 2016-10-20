Штурм Мосула: влада Іраку назвала очікувані терміни завершення операції

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді, повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, прем'єр не надав подробиць про бойові дії.

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"Наші сили почали рухатися вперед, щоб звільнити це місто, яке було узяте ІДІЛ більше двох років тому. Бойові сили в даний час просуваються вперед у напрямку до міста швидше, ніж ми думали, і швидше, звичайно, ніж ми встановили в нашому плані кампанії", - сказав Аль-Абаді.

Як зазначається, влада Іраку очікує, що бої за Мосул займуть кілька тижнів або навіть місяців.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".

В операції беруть участь сили Курдистану Пешмерга та іракські сили безпеки Gweru і Qayyarah.

Крім того, військові літаки коаліції США безперервно наносять авіаудари по позиціях бойовиків всередині Мосула.

Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.