Звільнення Мосула від ІД: перші 900 біженців покинули охоплене боями місто (фоторепортаж)

Про це повідомляє ВВС з посиланням на управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Біженці перебувають у наметових таборах у Сирії поруч з іракським кордоном. Представник УВКБ зазначила, що жителі Мосула, швидше за все, будуть перебувати там, поки ситуація в місті не стабілізується.

Водночас в ООН побоюються, що під виглядом біженців з Мосула можуть втекти частина бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, штурм Мосула розпочався 17 жовтня 2016 року. Іракські війська за підтримки міжнародної коаліції під керівництвом США мають намір звільнити місто від ІД.

Спочатку артилерія обстріляла місто, а потім туди попрямувала бронетехніка. У штурмі беруть участь воєнізовані формування іракського Курдистану. З повітря операцію підтримує авіація коаліції.

Пентагон побоюється, що бойовики можуть використовувати в якості живого щита мирних жителів, які не в змозі покинути Мосул. Також людей можуть утримувати силою, вважають у міністерстві оборони США.

У 2014 році до захоплення Мосула бойовиками в місті жили 2 млн осіб. З приходом джихадистів багато городян тікали, скільки їх зараз залишається в Мосулі, невідомо. За деякими даними, там знаходяться близько 700 тисяч мирних жителів.