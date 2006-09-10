Буш наголошує на безцінному внеску секретних в`язниць ЦРУ

Секретні в`язниці Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США зробили безцінний внесок у боротьбу з міжнародним тероризмом і в забезпечення американської безпеки. З такою заявою виступив у щотижневому радіозверненні до нації Президент США Джордж БУШ.

Як передає РБК, за словами Президента, за п`ять років, що минули з моменту терактів 11 вересня 2001 року, Сполучені Штати помітно зміцнили свою безпеку. Так, були усунені недоліки в системі безпеки, обміну розвідданими й взаємодії спецслужб - все те, чим скористалися організатори терактів 11 вересня 2001 року. Проте внесок системи секретних в`язниць ЦРУ у безпеку американських громадян Президент виділив особливо.

Так, зазначив він, саме завдяки інформації, одержаній за минулі роки під час допитів терористів у цих в`язницях, американським спецслужбам вдалося запобігти ряду терактів: атака на базу морської піхоти США в Джибуті, напад на американське консульство в Карачі (Пакистан), а також захоплення літака з подальшою катастрофою в британському аеропорту Хітроу (Лондон). Також було отримано інформаціяю про те, як окремі осередки "Аль-Каїди" намагалися дістати біологічну зброю. Практично всі арешти великих фігур у "Аль-Каїді" стали можливі завдяки цій же секретній програмі ЦРУ. Тепер же, коли практично всі ув`язнені цих в`язниць грунтовно допитані, настав час нарешті віддати їх суду, зауважив Дж.БУШ.

Як повідомлялося, 6 вересня 2006 року Президент США Дж.БУШ визнав факт існування секретних в`язниць ЦРУ, не називаючи, проте, точних місць їх розташування. Раніше, в червні 2006 року, голова комісії Ради Європи з розслідування діяльності секретних в`язниць ЦРУ на території Європи Дік МАРТІ заявив, що 14 країн Європи сприяли ЦРУ у незаконному транспортуванні підозрюваних у тероризмі. Основними пунктами переправлення підозрюваних у тероризмі були названі аеропорти в Польщі та Румунії.