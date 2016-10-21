Єгипет продав "Містралі" Росії за $1 – міністр оборони Польщі

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, передає Associated Press.

Мацеревич зробив таку заяву під час парламентських дебатів у четвер, а потім пояснив журналістам, що інформація з "надійних джерел". Подробиць він не розповів.

Читайте такожЄгипет проявив свою "тверду" позицію: ніяких російських баз тут не буде

"Для збереження миру в усьому світі було б краще, якщо Єгипет відмовиться від цієї угоди", - додав Мацеревич, зазначивши, що це стало б уроком для Росії.

Два військових судна були побудовані у Франції для Росії, але продаж не відбувся через російську анексію Криму. Потім "Містралі" викупив Єгипет.