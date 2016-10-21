Єгипет продав "Містралі" Росії за $1 – міністр оборони Польщі
17:19, 21 жовтня 2016Світ
14103 2оновлено
Два кораблі "Містраль", які Єгипет придбав у Франції, були перепродані в Росію за символічну плату в $1.
"Містраль" / REUTERS
Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, передає Associated Press.
Мацеревич зробив таку заяву під час парламентських дебатів у четвер, а потім пояснив журналістам, що інформація з "надійних джерел". Подробиць він не розповів.
Читайте такожЄгипет проявив свою "тверду" позицію: ніяких російських баз тут не буде
"Для збереження миру в усьому світі було б краще, якщо Єгипет відмовиться від цієї угоди", - додав Мацеревич, зазначивши, що це стало б уроком для Росії.
Два військових судна були побудовані у Франції для Росії, але продаж не відбувся через російську анексію Криму. Потім "Містралі" викупив Єгипет.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter