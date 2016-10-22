Меркель допускає запровадження санкцій проти Росії у разі бомбардування Сирії

Про це вона заявила у п'ятницю, 21 жовтня, після завершення саміту ЄС, який проходив у Брюсселі, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Ми заклали підвалини того, що ми не будемо просто бездіяльно спостерігати за тим, що гуманітарна ситуація і проблема порушень прав людини там (у Сирії - Ред.) не змінюється", - заявила Меркель.

Читайте такожУчасники саміту ЄС не прийматимуть рішень щодо санкцій проти Росії - Могеріні

Меркель додала, що у разі, якщо ситуація у Сирії не покращиться і "варварські" дії там триватимуть, ЄС вживатиме заходів не лише стосовно сирійської влади, але і стосовно усіх її союзників. "Це стосується, залежно від обставин, також і Росії".

Нагадаємо, у заключній декларації Європейської Ради можливість санкцій через ситуацію в Сирії не згадується.

Меркель також наголосила, що ЄС вимагає припинення бомбардування Сирії, встановлення довготривалого припинення вогню, а також доступу гуманітарних організацій до мирного населення. За словами голови уряду ФРН, під час саміту лідери ЄС погодилися, що для покращення ситуації в Сирії слід використовувати усі можливі засоби.