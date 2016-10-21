В ООН закликають звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів режиму Асада і його союзників

Про це пише Reuters.

Зейд Раад аль Хусейн не конкретно звинуватив Росію, чиї військові літаки разом з сирійськими повітряними силами протягом тижня проводили авіаудари по повстанцями в Алеппо, але його посилання було зрозуміле.

«Збройні опозиційні групи продовжують стріляти з мінометів та іншими снарядами по цивільних районах західної частини Алеппо, але не вибіркові повітряні удари по всій східній частині міста урядовими військами і їх союзниками призводять до переважної більшості жертв серед цивільного населення», – сказав Зейд в своєму виступі на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини.

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Він закликав великі держави відкласти в сторону свої розбіжності і звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Сирії.

«Порушення і знущання, що відчувають люди по всій країні, в тому числі облога і бомбардування східного Алеппо, не просто трагедії, вони також представляють собою злочини історичного масштабу», – сказав на сесії в Женеві по відеозв'язку Зейд.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС розглядає всі доступні варіанти, аби покласти край звірствам сирійського режиму Асада та Росії в Алеппо.