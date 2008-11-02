Лідери РФ, Вірменії і Азербайджану «оздоровлюватимуть» ситуацію на Кавказі

Лідери Росії, Вірменії, Азербайджану домовилися спільно працювати над оздоровленням ситуації на Кавказі, а також доручили головам МЗС продовжити роботу з врегулювання нагорно-карабахського конфлікту, передає РІА Новости.

"Президенти Росії, Вірменії і Азербайджану предметно і змістовно обговоривши в атмосфері конструктивності стан і перспективи врегулювання нагорно-карабахського конфлікту політичними засобами шляхом продовження прямого діалогу між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Росії, США і Франції як співголови мінської групи ОБСЄ заявляють, що сприятимуть оздоровленню ситуації у Південному Кавказі і забезпеченню встановлення в регіоні обстановки стабільності, безпеки шляхом політичного врегулювання конфлікту", - йдеться в декларації за підсумками тристоронньої зустрічі.

Декларація передбачає врегулювання на основі принципів і норм міжнародного права і ухвалених в цих рамках рішень і документів, що створить сприятливі умови для економічного розвитку і всесторонньої співпраці в регіоні. Декларацію зачитав після переговорів Дмитро Медведєв.

Росія, Вірменія і Азербайджан погодилися з тим, що досягнення мирного врегулювання повинне супроводжуватися міжнародними гарантіями із юридичними зобов`язаннями, і підтвердили важливе значення продовження співголовами Мінської групи ОБСЄ посередницьких зусиль з урахуванням їх зустрічі зі сторонами в Мадриді 29 листопада 2007 року.

На думку президентів, подальша дискусія необхідна в цілях подальшої розробки основних принципів політичного врегулювання.