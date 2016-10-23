ЗМІ: Трамп розповів, що зробить в перші сто днів президентства

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал Fox News, про своїй програмі Трамп оголосив у суботу вранці під час 45-хвилинного виступу в місті Геттісберг, штат Пенсильвани.

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Зокрема, Трамп пообіцяв забезпечити громадян США роботою, при цьому він відзначив можливість створити 25 мільйонів нових робочих місць в найближчі 10 років.

Трамп також заявив, що знизить рівень нелегальної імміграції в країну, перегляне угоду Північної Америки з вільної торгівлі (NAFTA) й угоду Транстихоокеанское партнерство (TTP), замінить невдалу програму президента Барака Обами з надання медичних послуг населенню.

Також він пообіцяв знизити податки для середнього класу, подбати про завершили службу ветеранів і відновити важливі складові інфраструктури країни.