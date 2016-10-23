У Японії в парку прогриміли вибухи, є загиблий і постраждалі

Про це повідомляє ВВС з посиланням на аварійно-рятувальну службу країни.

Вибухи сталися майже одночасно близько 11:30 за місцевим часом (2:30 за Гринвічем).

Також дві машини в сусідньому районі на стоянці загорілися внаслідок вибуху, повідомляє поліція.

Наразі причина вибухів невідома.

Читайте такожУ столиці Угорщини пролунав потужний вибух (фото, відео)

Зазначається, що у парку відбувається фестиваль традиційної культури.

Людина, яка була в парку в той час, розповіла, що відчула "великий" звук і запах пороху.

Крім того, повідомляється, що відеокамера на прилеглій станції Уцуномії записала звук трьох вибухів у швидкій послідовності – об 11:31, 11:32, а третій "гучніший звук" – через 15 секунд.