У Японії в парку прогриміли вибухи, є загиблий і постраждалі
11:27, 23 жовтня 2016Світ
1105 0
Кілька вибухів в парковій зоні японського міста Уцуномія в префектурі Тотігі призвели до загибелі щонайменше однієї людини і пораненню двох людей.
Вибухи сталися майже одночасно близько 11:30 за місцевим часом / фото "Бі-бі-сі"
Про це повідомляє ВВС з посиланням на аварійно-рятувальну службу країни.
Вибухи сталися майже одночасно близько 11:30 за місцевим часом (2:30 за Гринвічем).
Також дві машини в сусідньому районі на стоянці загорілися внаслідок вибуху, повідомляє поліція.
Наразі причина вибухів невідома.
Читайте такожУ столиці Угорщини пролунав потужний вибух (фото, відео)
Зазначається, що у парку відбувається фестиваль традиційної культури.
Людина, яка була в парку в той час, розповіла, що відчула "великий" звук і запах пороху.
Крім того, повідомляється, що відеокамера на прилеглій станції Уцуномії записала звук трьох вибухів у швидкій послідовності – об 11:31, 11:32, а третій "гучніший звук" – через 15 секунд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter