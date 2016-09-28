ЗМІ повідомили про можливу газову атаку в Токіо
13:17, 28 вересня 2016Світ
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Атака відбулася на станції метро.
ЗМІ повідомили про можливу газову атаку в Токіо / УНІАН
Про це в Twitter повідомило агентство Сіньхуа.
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"Пасажири почуваються зле після можливої газової атаки на станції в Токіо", - йдеться в повідомленні.
За інформацією NHK, про нездужання повідомили дев'ять пасажирів зі станції Сіндзюку Такаданобаба. Шестеро були доставлені в лікарню швидкої допомоги. Вони скаржилися на погане самопочуття і біль у горлі.
#BREAKING: Passengers taken ill after possible gas attack at in Tokyo station pic.twitter.com/mkppsonOWM— China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2016
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