ЗМІ повідомили про можливу газову атаку в Токіо

Про це в Twitter повідомило агентство Сіньхуа.

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"Пасажири почуваються зле після можливої газової атаки на станції в Токіо", - йдеться в повідомленні.

За інформацією NHK, про нездужання повідомили дев'ять пасажирів зі станції Сіндзюку Такаданобаба. Шестеро були доставлені в лікарню швидкої допомоги. Вони скаржилися на погане самопочуття і біль у горлі.