У Німеччині виходить компакт-диск з "Капіталом" Карла Маркса

У Німеччині в листопаді вийде компакт-диск з першою в світі екранізацією монументальної праці Карла Маркса "Капітал". Перша в світі екранізація найвідомішого в світі посібника з політичної економії, зроблена німецьким режисером Александром Клуге, під назвою "Новини з ідеологічної античності" вийде на компакт-диску, передає Deutsche Welle. В останні місяці під впливом світової фінансової кризи попит на цей твір помітно зріс.

Картина тривалістю 10 годин є монтажем з уривків інтерв`ю з відомими німецькими письменниками, філософами і журналістами, які розповідають про своє сприйняття "Капіталу", а також окремих постулатів марксистської теорії, екранізованих на сучасний лад.

76-річний А.Клуге, нагадує РосБізнесКонсалтинг, відомий працями із соціально-політичної і юридичної проблематики. Його фільми неодноразово ставали призерами кінофестивалів у Каннах і Венеції. Найвідоміші з них - "Прощання з минулим", "Артисти під куполом цирку: безпорадні", "Віллі Тоблер і загибель Шостого флоту", "Сильний Фердинанд", "Влада відчуттів" і багато інших. За словами А.Клуге, задум екранізувати “Капітал” у нього з`явився давно. Спочатку ідея належала відомому радянському режисерові Сергію Ейзенштейгу, який ще 80 років тому збирався перенести теорії Маркса на кіноекран. Тоді, з різних причин ідея С.Ейзенштейна так і не була втілена в життя.