Заступник міністра нафти Іраку поранений під час замаху в Багдаді

Заступник міністра Іраку по нафті Шахеб Салман у понеділок вранці отримав поранення від вибуху, що прогримів біля його будинку, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес. Вранці бойовики також підірвали два вибухові пристрої біля будівлі поліції в Багдаді, загинули шість людей, ще 21 одержав поранення. Теракт відбувся в центральному районі Каррада. За даними американського командування, цього року в Іраку вдалося знизити рівень насильства, проте, попри зусилля американських військових і іракських поліцейських, вибухи в Багдаді лунають регулярно, зауважує агентство.