Мафія влаштувала стрілянину в Неаполі: поранено 5 підлітків

П`ятеро підлітків від 12 до 14 років постраждали в результаті стрілянини, учиненою минулою ночі членами неаполітанської мафії "каморра"в одному з кварталів Неаполя, повідомляють у понеділок італійські ЗМІ. Близько 23.30 за місцевим часом до залу ігрових автоматів неаполітанського міського району Секондільяно під`їхали четверо чоловіків у масках і відкрили вогонь. За припущенням поліції, це була помста мафії господареві закладу. П`ятеро підлітків, що знаходилися перед залом, одержали легкі поранення рук і ніг. У понеділок в італійських ЗМІ ця подія має широкий резонанс. ЗМІ пишуть про те, що мафія не зупиняється ні перед чим, стріляє без розбору і відчуває себе сильною і безкарною.

РИА "Новости"