Слідство встановило убивць поліцейських під час захоплення полку ППС в Єревані

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Спеціальну слідчу службу Вірменії.

"Встановлено особи членів озброєної групи, які вчинили вбивство трьох співробітників поліції - Артура Ванояна, Юрія Тепаносяна і Гагіка Мкртчяна під час захоплення полку ППС в Єревані", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, з'ясувалося, що число озброєних людей, які захопили 17 липня будівлю ППС, становило не 31, як повідомлялося раніше, а 33 особи. За даними слідства, останні двоє, озброєні двома автоматами, в той самий день непомітно залишили територію полку, прихопивши із собою два пістолети Макарова з арсеналу полку. "Встановлено особисті дані цих двох людей, вони виявлені і притягнуті як обвинувачені. Знайдено також винесені ними з будівлі полку пістолети", - йдеться в повідомленні.

На даному етапі у кримінальній справі як обвинувачені проходять 62 особи, 44 з яких заарештовано, стосовно 13 обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, троє звільнені під заставу, двоє розшукуються.

Уточнено дії кожного члена збройної групи, пов'язані із захопленням і утриманням як заручників десяти співробітників поліції (в тому числі заступника начальника поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна і заступника начальника Єреванського управління поліції полковника Валерія Осіпяна) і семи цивільних осіб.

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Встановлено особи десяти озброєних членів групи, які знищили шляхом підпалу чотири поліцейські машини і один автомобіль цивільної особи, а також 19 осіб, які брали участь у розкраданні зброї і боєприпасів у будівлі ППС, в тому числі 216 пістолетів Макарова і десяти автоматів, отримано докази, що підтверджують дії кожного з них.

Усього в ході захоплення полку ППС і наступних подій постраждали 46 осіб, з них 26 - співробітники поліції. Троє поліцейських були вбиті, десять у різний час утримувалися групою, у сімох - вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Семеро з постраждалих цивільних осіб - медпрацівники. СНБ Вірменії 31 липня повідомила про здачу зброї і арешт 20 членів озброєної групи.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Єревані озброєні люди захопили будівлю полку патрульно-постової служби і взяли в заручники поліцейських, пізніше і медичних працівників, які прибули до частини для надання допомоги пораненим. Озброєне угруповання вимагало звільнити лідера праворадикального політичного руху "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, заарештованого в червні за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї.