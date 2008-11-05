Конфлікт на Кавказі розпочався з території України – Саакашвілі

Військові дії на Кавказі розпочалися з території України, хоча український президент і намагався цього не допустити, заявив у Ризі президент Грузії Михайло Саакашвілі. На його думку, початком конфлікту став вихід кораблів Чорноморського флоту Росії з Севастополя до берегів Грузії, який стався за 6 днів до перших пострілів на адміністративному кордоні з Південною Осетією, повідомляє Радіо Свобода.

«Ті, хто хоче знати, як почалися військові дії, повинні знати що Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за шість днів до початку ширших військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію! Люди просто не хочуть цього знати. Чорноморський Флот прийшов у повному озброєнні до грузинських берегів. Президент України намагався їх зупинити своїм указом, але вони його проігнорували», – заявив президент Грузії під час прес- конференції під егідою НАТО