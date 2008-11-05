“Праздник со слезами на глазах” - свято перемоги Обами (фоторепортаж)

Барак Обама переміг на президентських виборах у США. «Америка готова до змін, і вибори довели, що американці їх хочуть", - з такими словами Обама звернувся до своїх виборців, передає Эхо Москвы.

У свою чергу, сенатор Маккейн визнав свою поразку і привітав Обаму з перемогою на виборах.

Бараку Обамі вдалося завоювати голоси виборців в багатьох ключових штатах і заручитися підтримкою більше 330 вибірників. Тоді як для перемоги достатньо 270.

Вже оголошено, що присяга нового президента перед Конгресом і нацією відбудеться 20 січня 2009 року.

Перемогу представника демократів бурхливо святкують як у Сполучених Штатах...

Так і на батьківщині першого в історії афроамериканского переможця президентських виборів у США.

Кенійські родичі Барака Обами святкували успіх члена своєї сім`ї співом: “Ми їдемо в Білий Дім”, повідомляє АР.

У столиці Кенії – Найробі люди не спали всю ніч, тому що стежили за ходом підрахунку голосів по телебаченню, і зустріли звістку про перемогу Обами, викрикуючи його прізвище.

Дружина обраного президента США Мішель Обама може кинути виклик дружині французького президента Ніколя Саркозі Карлі Бруні як визнаній зараз королеві перших леді, вважає The Times.

Видання називає Мішель жінкою нового, постфеміністського типу. Вона розумна, незалежно мислить, приваблива, але як звичайна жінка, на відміну від тієї Синді Маккейн. Її поведінка - життєстверджуюча суміш зухвалості і самокритики, її простий стиль одягу - не дуже сексуальний і не дуже скромний одночасно. Вона справляє враження розсудливої жінки, відзначає Газета.ру.

Фото Reuters і AP