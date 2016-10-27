ЮНІСЕФ повідомив про обстріл ще двох шкіл в Сирії

В заяві виконавчого директора ЮНІСЕФ Ентоні Лейка, яке публікує прес-служба організації, йдеться про те, що в четвер, 27 жовтня, були здійснені напади в місті Дума і західній частині Алеппо, передає РБК.

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«Вчора ми думали, що атака на шкільну будівлю, в результаті якої загинули десятки школярів і вчителів, була вершиною аморальності, то сьогоднішні повідомлення огидні і образливі», — зазначив Лейк.

Представник ЮНІСЕФ назвав вбивство дітей негуманним і закликав весь світ засудити нападників.

Лейк не вказав, хто саме вчинив напад на школи. Більша частина західного Алеппо контролюється урядовою армією Сирії, тоді як у місті Дума під Дамаском знаходяться загони супротивників президента Башара Асада.