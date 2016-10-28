У Чорногорії готувався державний переворот, ЗМІ повідомили про причетність росіян

З посиланням на джерела в сербських урядових колах белградські ЗМІ повідомили, що декілька громадян РФ були депортовані із Сербії "за участь у підготовці терористичних акцій в Чорногорії", передає "КоммерсантЪ".

Джерела "Ъ", близькі до уряду Сербії, запевняють, що Белград не зацікавлений в такому скандалі, але і не хоче бути запідозреним в причетності до злочинних акцій у сусідній країні.

У понеділок ввечері сербський прем'єр Олександр Вучич — одразу після засідання Бюро з координації служб безпеки Сербії — оприлюднив деталі плану захоплення держустанов Чорногорії після парламентських виборів 16 жовтня "за сприяння іноземного фактору".

Вучич підтвердив інформацію чорногорського спецпрокурора Миливоє Катнича про арешт групи громадян Сербії, яка готувала захоплення Скупщини Чорногорії і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту. Прем'єр також оголосив, що сербські правоохоронні органи виявили "ще кількох небезпечних груп", залучених на реалізацію цього плану, за якими стоять "дуже серйозні люди".

"Заарештовані нами особи діяли в координації з іноземцями",— повідомив Вучич. І додав: "Існують незаперечні докази, що певні особи стежили за кожним кроком прем'єра Чорногорії (Міло Джукановича - Ред.) й інформували про це інших людей, які повинні були діяти у відповідності з їхніми інструкціями. Ми знайшли у них €125 тис., спеціальну уніформу, інші речі. За прем'єром Чорногорії стежили за допомогою найсучаснішого обладнання".

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Про згадане Олександром Вучичем "сучасне обладнання" стало відомо місцевим ЗМІ.

З посиланням на сербських слідчих вони повідомили: групи зловмисників підтримували зв'язок за допомогою телефонів зі шифраторами, мали у своєму розпорядженні високоякісні супутникові знімки низки держоб'єктів у Подгориці, маршрути пересування чорногорського прем'єра, а виявлена у них уніформа, в яку вони повинні були переодягнутися при захопленні парламенту, схожа на ту, що використовує чорногорський спецназ.

Як повідомило з посиланням на близькі до уряду джерела белградське видання Danas, кілька громадян РФ були депортовані із Сербії "за участь у підготовці терористичних акцій в Чорногорії". Новина миттєво розійшлася провідними балканськими ЗМІ.

Наголошується, що вчора відбулася зустрічі Миколи Патрушева, секретаря Радбезу РФ, з прем'єром Вучичем. Згодом з'явилося лише коротке повідомлення, головна фраза якого звучить так: "Констатовано, що служби безпеки Росії і Сербії успішно співпрацюють".

Белградський співрозмовник "Ъ", ознайомлений з проблематикою переговорів, що відбулися у сербській столиці, стверджує, що завданням секретаря Радбезу РФ було "розрулити ситуацію і не допустити скандалу в російсько-сербських відносинах". Судячи з повідомлення після зустрічі Вучича і Патрушева, емісарові Москви це, схоже, вдалося.

Тим більше що, як запевняють близькі до уряду Сербії джерела "Ъ", Белград також не зацікавлений у такому скандалі.

Головний мотив оприлюднення інформації сербських спецслужб про спробу путчу в Чорногорії Вучич пояснив так: "Глибоко помилялися ті, хто вважав, що Сербія якимось чином буде брати участь у цьому злочині".

Як повідомляв УНІАН, 19 травня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали протокол про приєднання Чорногорії до Організації Північноатлантичного договору. У той же день Росія пригрозилась "відповісти" Чорногорії за вступ до НАТО.