ЗМІ назвали дату першої ексгумації тіл жертв Смоленської катастрофи

Про це у п’ятницю, 28 жовтня, повідомило радіо RMF FM із посиланням на неофіційну інформацію, пише Польське Радіо.

Згідно із повідомленням, того дня планують відкрити могилу президентської пари. Водночас Державна прокуратура Польщі не коментує цієї інформації.

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За словами RMF FM, ексгумацію тіл Лєха та Марії Качинських планують почати вранці 14 листопада, тоді мають тимчасово закрити вхід на Вавель у Кракові, де спочивають президент Польщі та його дружина. Після цього останки у супроводі поліції мають перевезти до Кафедри судової медицини Collegium Medicum Яґеллонського університету.

«Там, за нашими даними з прокуратури, відразу мають почати детальне вивчення останків з використанням найсучаснішого обладнання – мова йде, зокрема, про просторове радіологічне відтворення тіл, а також про взяття різного роду зразків», - повідомило радіо.

RMF FM також відзначило, що буде взятий тест ДНК, а після одержання результатів президентську пару планують знову поховати.

У третій тиждень листопада проведуть також ще щонайменше чотири ексгумації тіл: у Варшаві і Люблині. Посилаючись на інформацію слідчих, RMF FM ствердило, що «проведення усіх 83 ексгумацій тіл планують провести до кінця 2016 року».

На прохання Польського пресового агентства прокоментувати ці повідомлення речниця Державної прокуратури Ева Бялік сказала: «Ми не коментуємо інформацію, що не виходить від прокуратури».

Про необхідність вивчення усіх тіл жертв катастрофи, які не спопеліли, заявила у червні 2016 року Державна прокуратура, котра цьогоріч перейняла розслідування у справі Смоленської катастрофи від ліквідованої військової прокуратури. Тоді там підкреслили, що патологоанатомічні дослідження матимуть важливе значення для встановлення причин смерті жертв та катастрофи.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.