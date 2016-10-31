Вибори у Молдові: перший тур не визначив нового президента

За результатами підрахунку 100% бюлетенів лідер Партії соціалістів Ігор Додон отримав 48,7% голосів виборців, його головна суперниця Майя Санду, кандидат від проєвропейських сил, - 37,96%, передає DW з посиланням на Центрвиборчком Молдови.

Для перемоги необхідно було набрати більше 50% голосів, а в голосуванні мали взяти участь не менше третини виборців .

У другому турі такого обмеження немає. Протягом п'яти днів комісія має офіційно ухвалити рішення про його призначення.

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Додон виступає проти європейської інтеграції та за тісніші зв'язки з Росією. Екс-міністр освіти Санду, підтримувана, зокрема, прозахідною молоддю, виступає за проєвропейський курс.

Востаннє прямі президентські вибори в Молдові пройшли в 1996 році. З 2000 року президента республіки обирали в парламенті, але у березні 2016 року Конституційний суд республіки скасував це правило.